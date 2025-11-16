Pháp luật

Đồng Nai: Bắt 2 đối tượng chuyên trộm xe máy

Chiều 16-11, Công an phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Ri (sinh năm 1991, quê TP Huế) và Tô Văn Tú (sinh năm 1996, quê tỉnh Nghệ An), cả 2 đều tạm trú phường Dĩ An, TPHCM, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nêu trên không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, từ ngày 5-10 đến 10-11, Ri cùng Tuân (hiện đang bỏ trốn) và Tú rủ nhau đi từ phường Dĩ An đến địa bàn phường Trấn Biên, lợi dụng người dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

1000030329.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ

Trong thời gian này, Ri và Tuân thực hiện 2 vụ trộm xe máy. Khi tiêu thụ xong tài sản trộm cắp, Ri được Tuân chia 5,5 triệu đồng. Cùng thời gian, Ri và Tú trộm được 2 xe máy mang bán được 12 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-11, Công an phường Trấn Biên phối hợp với Công an phường Dĩ An đã bắt được 2 đối tượng trên, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Cơ quan Công an đang truy bắt đối tượng Tuân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

XUÂN TRUNG

