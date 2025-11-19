Pháp luật

An ninh - trật tự

Đồng Nai: Xử lý nữ lái xe vi phạm nồng độ cồn từ tin báo người dân

SGGPO

Tối 19-11, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã kịp thời phát hiện và lập hồ sơ xử lý tài xế C.T.D. (32 tuổi, ngụ TPHCM), về hành vi điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng thức uống có cồn.

CSGT lập biên bản nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn
CSGT lập biên bản nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn

Vào tối 18-11, người dân phản ánh về việc một phụ nữ sau khi dùng thức uống có cồn tại nhà hàng nhưng vẫn điều khiển xe ô tô con biển số 61K-275... lưu thông trên đường ĐT.741, đoạn qua xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 nhanh chóng tổ chức lực lượng chốt chặn để kiểm tra.

Đến gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đã dừng xe và kiểm tra nữ tài xế nêu trên, cho kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0,53mg/lít khí thở, thuộc mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành.

Căn cứ các quy định liên quan, nữ tài xế C.T.D có thể bị xem xét xử phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, là mức phạt cao nhất áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

XUÂN TRUNG

Từ khóa

Đồng Phú Người điều khiển xe ô tô Nồng độ cồn Điều khiển xe ôtô Thức uống Chốt chặn Mức phạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn