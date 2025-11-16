Xe ô tô 5 chỗ cháy rụi ở khu Thảo Điền

Một ô tô 5 chỗ đậu trong khuôn viên chung cư Hoàng Anh River View, phường An Khánh (khu Thảo Điền, TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cháy ô tô 5 chỗ ở phường An Khánh

Chiều 16-11, Công an phường An Khánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ chiếc ô tô bốc cháy khi đang đậu trong khuôn viên chung cư Hoàng Anh River View.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân quanh khu vực này thấy đám cháy bốc lên ngùn ngụt từ một chiếc ô tô 5 chỗ.

Mặc dù lực lượng bảo vệ cùng người dân đã nỗ lực khống chế ngọn lửa ban đầu, nhưng đám cháy bùng phát quá mạnh, không thể dập tắt. Ngọn lửa đã cháy lan và gây cháy xém sang phần đuôi của một chiếc ô tô khác đậu phía trước.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TPHCM đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Chiếc ô tô bị cháy rụi sau đám cháy

Đám cháy được lực lượng chức năng khống chế, nhưng chiếc ô tô bị cháy đầu tiên đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG