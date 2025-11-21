Pháp luật

Tông xe đầu kéo dừng bên đường, thanh niên tử vong

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ tai nạn liên quan xe đầu kéo vào sáng 21-11 tại phường Tân Khánh (TPHCM) khiến một thanh niên tử vong.

Bước đầu xác định, anh Nguyễn Văn B. (sinh năm 1991, ngụ phường Bình Hòa, TPHCM) chạy xe máy trên đường ĐT747B đoạn qua phường Tân Khánh, đã tông vào xe đầu kéo do tài xế Phạm Văn Hải điều khiển đang dừng bên lề đường.

Vụ va chạm khiến nạn nhân tử vong tại hiện trường.

XE ĐÂU KÉO 21-11 (OK).jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Những ngày qua, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo. Ngày 19-11, trong khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An) đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và người đi đường, khiến một học sinh lớp 9 tử vong.

Trước đó, ngày 8-11, xe ô tô đầu kéo gây tai nạn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn giao quốc lộ 1K khiến 3 người trong gia đình tử vong.

VĂN CHÂU

