Tây Ninh: Dùng ô tô, súng điện trộm chó trong đêm

Ngày 25-11, Công an xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh cho biết đang xác minh, điều tra nhóm đối tượng sử dụng ô tô 7 chỗ và súng điện tự chế để trộm chó vào ban đêm.

Video do người dân cung cấp về nhóm đối tượng sử dụng ô tô, vật nghi súng điện để trộm chó

Theo hình ảnh camera an ninh của một hộ dân tại ấp Bình An ghi lại, khoảng 23 giờ ngày 24-11, một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng dừng lại trước nhà dân, bật đèn pha. Ngay sau đó, một người đàn ông từ ghế sau bước xuống, dùng vật nghi là súng điện bắn gục con chó đang chạy trước cổng nhà.

Nghe tiếng chó sủa bất thường, chủ nhà chạy ra truy hô. Đối tượng lập tức lên xe, tài xế nhanh chóng lùi xe rồi tăng ga rời khỏi hiện trường.

Ảnh cắt từ video nhóm đối sử dụng ô tô trộm chó do người dân cung cấp

Người dân đã trình báo vụ việc với Công an xã và cung cấp hình ảnh từ camera để phục vụ công tác điều tra. Hiện lực lượng công an đang truy xét biển số xe, xác minh danh tính các đối tượng liên quan.

Công an xã Thuận Mỹ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin để xử lý các nhóm trộm chó liều lĩnh sử dụng phương tiện ô tô và công cụ nguy hiểm.

QUANG VINH