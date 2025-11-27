Đồng Nai: Cháy quán karaoke bỏ hoang nhiều năm

Chiều 27-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai) điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường quán karaoke Romance, ấp Quảng Hòa, xã Trảng Bom, triển khai cứu hỏa.

Theo thông tin ban đầu, hơn 17 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên từ khu vực bảng hiệu quán karaoke Romance, cột khói bốc lên cuồn cuộn, có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân cạnh đó.

Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa

Do quán đã ngưng hoạt động từ lâu, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, bàn ghế cũ, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Các chiến sĩ PCCC chia nhiều hướng tiếp cận, vừa phun nước làm mát để ngăn cháy lan, vừa kiểm soát đám cháy.

Được biết, chủ cơ sở karaoke trên đã bị Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam điều tra vì chứa chấp khách sử dụng ma túy.

XUÂN TRUNG