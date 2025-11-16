Tài xế ô tô biển vàng "leo lề" bị công an mời làm việc

Sáng 16-11, tài xế điều khiển xe ô tô con chạy trên vỉa hè đường Bùi Văn Bình đã có mặt tại trụ sở Công an phường Phú Lợi (TPHCM) để làm việc liên quan đến hình ảnh gây xôn xao trên mạng xã hội chiều 15-11

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về một xe ô tô con biển số 61G-004XX "leo" xe lên vỉa hè hàng lang đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã mời tài xế trụ sở Công an phường làm việc.

Tài xế L.V.L. đã có mặt tại trụ sở Công an phường Phú Lợi sáng 16-11

Tại trụ sở Công an phường Phú Lợi, tài xế L.V.L (sinh năm 1992), ngụ tại ấp Suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên đã thú nhận hành vi điều khiển xe đi trên hè phố. Ông L.V.L. cho biết là tài xế xe dịch vụ, do chở khách đi bệnh viện và bị kẹt xe nên chạy lên lề đường Bùi Văn Bình, phường Phú Lợi, TP.HCM để... đi cho nhanh.

Được sự giải thích, phân tích từ phía cán bộ công an, tài xế xe ôtô con bày tỏ thái độ ân hận

Sau khi được sự giải thích về vi phạm quy định pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, tài xế xe bày tỏ ân hận về hành vi vi phạm điều khiển xe trên vỉa hè của mình, cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Phương tiện vi phạm tại trụ sở Công an phường Phú Lợi

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt hành chính về điểm d khoản 6 Điều 6 về lỗi "Chạy trên vỉa hè".

Hình ảnh xe ô tô con biển số vàng leo lề chạy bon bon giữa phố

Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một xe ô tô con chạy bon bon trên lề đường đường Bùi Văn Bình, hướng đi Mỹ Phước - Tân Vạn vào chiều 15-11-2025. Thời điểm này, phương tiện di chuyển trên tuyến Bùi Văn Bình rất động, người dân quay clip, bày tỏ sự bất bình về hành vi trên.

TÂM TRANG