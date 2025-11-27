Nhóm người vây đánh 2 nam thanh niên trong đêm

Ngày 27-11, Công an xã Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét vụ đánh người xảy ra trên đường Song Hành (xã Hóc Môn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 26-11, người dân trên đường Song Hành nghe tiếng la hét và hô hoán. Khi chạy ra xem, họ phát hiện một nhóm khoảng 7 người, gồm cả nam và nữ, đang xảy ra xô xát.

Nam thanh niên bị nhóm người vây đánh. Ảnh cắt từ clip

Trong nhóm này, 2 nam thanh niên bị nhiều người vây đánh. Một người ngã xuống đường, ôm đầu, nhưng vẫn liên tục bị đấm vào mặt, đá vào đầu và thậm chí bị đập bằng gạch đá ven đường. Một số phụ nữ có mặt đã cố gắng can ngăn. Sau đó, nam thanh niên này vùng dậy và bỏ chạy. Nhóm người liên quan cũng rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TPHCM) tiếp tục điều tra, làm rõ.

VĂN ANH