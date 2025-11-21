Hai bảo vệ quán nhậu đánh nhau, một người bị đâm tử vong

Ngày 21-11, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ làm rõ vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, vào khoảng 16 giờ (ngày 20-11), hai bảo vệ tại quán Đ.Q. (đường Trần Hoàng Na, phường Tân An) xảy ra mâu thuẫn trong lúc dắt xe máy cho khách.

Lúc này, Dương Thành Lập (sinh năm 1996, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) lấy con dao Thái Lan đâm vào người M.H.K. (sinh năm 2007, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ).

Dù K. đã bỏ chạy, nhưng Lập vẫn tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Tổng cộng K. bị đâm 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái gây tràn dịch màng phổi, phần lưỡi dao dính trong người.

Nạn nhân tử vong với nhiều vết đâm

Nạn nhân nhanh chóng được những người chứng kiến đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Hiên đối tượng Dương Thành Lập đang bị công an tạm giữ hình sự để điều tra.

TUẤN QUANG