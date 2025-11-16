Đồng Nai: Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến

Công an Đồng Nai đã kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên chuẩn bị mang vũ khí thô sơ đi hỗn chiến. Ảnh: CACC

Trước đó, trong quá trình theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an xã An Phước phát hiện một số tài khoản đăng tải nội dung thách thức, hẹn giải quyết mâu thuẫn, kèm theo hình ảnh, lời lẽ mang tính kích động. Nhận định nguy cơ các thanh niên có thể tụ tập gây mất an ninh trật tự, Công an xã đã nhanh chóng xác minh, kiểm tra hành chính hộ gia đình ông H.N.T. (thuộc tổ 2, ấp 7, xã An Phước), phát hiện vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ gồm: 5 dao tự chế, 1 gậy sắt ba khúc, 1 còng số 8 và 1 súng tự chế bắn đạn bi (đã hỏng).

Quá trình làm việc xác định, tất cả số vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ do 4 thanh niên P.T.D. (sinh năm 2006), L.V.T. (sinh năm 2009), H.T.Đ. (Sinh năm 2010), và T.V.L. (sinh năm 2013) chuẩn bị để giải quyết mâu thuẫn. Các thanh niên khai nhận do gây gổ với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội nên đã chuẩn bị vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên để quay lại video, sau đó đăng lên mạng xã hội để thách thức, thanh toán nhau.

Công an xã An Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.T.D. và L.V.T. về hành vi “Tàng trữ, cất giấu vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng hoặc cố ý gây thương tích cho người khác”. Hai thanh niên còn lại do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm xử phạt vi phạm hành chính, công an xã lập biên bản ghi nhận sự việc, mời phụ huynh đến phối hợp giáo dục, yêu cầu cam kết không tái phạm.

PHÚ NGÂN