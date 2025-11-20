Phạt xe đầu kéo đậu, đỗ sai quy định trong khu công nghiệp

Sau 2 giờ ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt 15 trường hợp đậu, đỗ sai quy định trong khu công nghiệp Sóng Thần.

Đội CSGT Rạch Chiếc ra quân thực hiện chuyên đề

Sáng 20-11, Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Rạch Chiếc, thuộc phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An ra quân thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn. Trọng tâm của đợt ra quân là tập trung vào Khu công nghiệp Sóng Thần, nơi có tình hình TTATGT diễn biến phức tạp do lưu lượng phương tiện lớn, nhiều ô tô dừng, đỗ không đúng quy định, dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn và ùn tắc giao thông.

CSGT xử lý một trường hợp vi phạm

Chỉ sau vài giờ ra quân, CSGT đã lập biên bản 15 trường hợp xe đầu kéo dừng, đỗ sai quy định tại các tuyến đường trong Khu công nghiệp Sóng Thần.

Nhiều trường hợp dừng đỗ sai quy định bị xử lý

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, Khu công nghiệp Sóng Thần và các tuyến đường xung quanh có lượng xe đầu kéo ra vào lớn, luôn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông. Vì vậy, đơn vị tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

Trong quá trình tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; chú trọng tuyên truyền đến các tài xế để nâng cao ý thức chấp hành, hạn chế vi phạm.

Trước đó, ngày 19-11, tại đường Xuyên Á, đường dẫn vào Khu công nghiệp Sóng Thần đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và người đi đường, khiến một học sinh lớp 9 tử vong.

VĂN CHÂU