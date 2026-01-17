Bắt 7 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo qua sàn Nasdaq giả

Ngày 17-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1994), Nguyễn Đức Long (sinh năm 2000), Ông Khắc Minh (sinh năm 2000), Cao Bá Nam Việt (sinh năm 1991), Vũ Trí Huy (sinh năm 1995), Nguyễn Anh Đô (sinh năm 1999), cùng trú tỉnh Bắc Ninh và Tạ Văn Bá (sinh năm 1989, trú tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, ngày 12-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P. (sinh năm 1990, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo “acc quẫy”, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại khác ước tính khoảng 14 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan gồm: 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA