Bắt đầu lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Sáng nay, 30-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80). Từ khuya 29-8 đến rạng sáng 30-8, hàng ngàn người tiếp tục đổ về các con phố trung tâm Hà Nội để chờ tới giờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Lúc hơn 2 giờ hôm nay, 30-8, xe pháo và khí tài xuất phát từ trường đua F1 tiến về Quảng trường Ba Đình. Video: TIẾN CƯỜNG
Các chiến sĩ Trường sĩ quan Chính trị biểu diễn văn nghệ, giao lưu với nhân dân tại phố Tràng Tiền, trước Nhà hát Lớn, lúc 3 giờ. Video: HÀ NGUYỄN
Người dân và chiến sĩ khuấy động không gian phố Lý Thái Tổ, phố Tràng Tiền lúc rạng sáng. Video: HÀ NGUYỄN
Người dân và chiến sĩ khuấy động không gian phố Lý Thái Tổ, phố Tràng Tiền lúc rạng sáng. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Người dân và chiến sĩ khuấy động không gian phố Lý Thái Tổ, phố Tràng Tiền lúc rạng sáng. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Rạng sáng, khu vực Quảng trường, cơn mưa rào bất chợt khiến khối xếp hình gặp đôi chút khó khăn. Ảnh ĐỖ TRUNG
Các chiến sĩ quân đội Trung Quốc luyện tập trước buổi tổng duyệt. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Các chiến sĩ quân đội Trung Quốc luyện tập trước buổi tổng duyệt. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Các chiến sĩ quân đội Trung Quốc luyện tập trước buổi tổng duyệt. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Các chiến sĩ quân đội Trung Quốc luyện tập trước buổi tổng duyệt. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Khu vực phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học lúc 5 giờ 10 phút. Ảnh: TRẦN BÌNH
Khu vực phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học lúc 5 giờ 10 phút. Ảnh: TRẦN BÌNH
Khu vực phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học lúc 5 giờ 10 phút. Video: TRẦN BÌNH
Khu vực tại phố Kim Mã. Ảnh QUỐC KHÁNH
Khu vực phố Kim Mã. Ảnh QUỐC KHÁNH
Khu vực phố Kim Mã. Video: QUỐC KHÁNH
Khu vực Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng duyệt. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Khu vực Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng duyệt. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Khu vực Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng duyệt. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Khu vực Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng duyệt. Video: ĐỖ TRUNG
Các lực lượng bên trong Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Bên trong Quảng trường Ba Đình. Ảnh: QUANG PHÚC
Tình nguyện viên phát nước, bánh cho người dân ở khu vực Nhà hát Lớn. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Người dân tập trung xem pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
Dàn pháo lễ khai hoả bắt đầu cho buổi tổng duyệt. Video: TIẾN CƯỜNG
ĐỖ TRUNG - TIẾN CƯỜNG - HÀ NGUYỄN - TRẦN BÌNH - QUỐC KHÁNH - QUANG PHÚC

