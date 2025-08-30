Bắt đầu lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Sáng nay, 30-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80). Từ khuya 29-8 đến rạng sáng 30-8, hàng ngàn người tiếp tục đổ về các con phố trung tâm Hà Nội để chờ tới giờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.