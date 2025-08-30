Xã hội

Đoàn lãnh đạo TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

SGGPO

Sáng 25-7, tại nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TPHCM), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng và dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ
Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng và dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự lễ viếng còn có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; các đồng chí nguyên lãnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) qua các thời kỳ; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ TPHCM; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thắp hương phần mộ các Anh hùng liệt sĩ

Tại lễ viếng, đoàn đại biểu thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

4.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thực hiện nghi thức cử hồi trống tại lễ viếng

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã thắp hương trên từng phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ, để tưởng nhớ và tri ân.

3.jpg
Các đại biểu tham dự lễ viếng
QUANG VINH

Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu Đoàn lãnh đạo TPHCM 80 năm Cách mạng Tháng Tám Quốc khánh

