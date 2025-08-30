Phường Dĩ An (TPHCM) phát gạo miễn phí đến hộ khó khăn

Sáng 30-8, các khu phố trên địa bàn phường Dĩ An (TPHCM) triển khai rà soát, lập danh sách các hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thiếu gạo ăn, để triển khai kế hoạch phát gạo miễn phí, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Võ Văn Hồng cho biết, phường đã phát động 19 khu phố trên địa bàn nắm và lập danh sách các hộ thiếu gạo ăn để thực hiện công tác xã hội hóa, chăm lo các trường hợp này, không để trên địa bàn phường có người đứt bữa, thiếu gạo ăn.

Lãnh đạo phường Dĩ An trao quà đến đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đảng ủy, UBND phường cũng yêu cầu Ban Điều hành các khu phố thường xuyên tuyên truyền, vận động, phát động người dân tích cực tham gia hoạt động Ngày thứ bảy văn minh và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó, góp phần quan trọng xây dựng phường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại.

Các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội được phường Dĩ An thực hiện thường xuyên

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức tặng quà đến các gia đình khó khăn, nhằm chung tay giúp các hộ tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, đồng hành với hệ thống chính trị phường trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Lực lượng công an phường cùng ra quân làm đẹp đô thị

Sáng cùng ngày, ngành chức năng và nhân dân trên địa bàn phường Dĩ An tiếp tục ra quân thực hiện Ngày thứ bảy văn minh, triển khai đội hình bóc gỡ quảng cáo dán sai quy định, thực hiện quét dọn vỉa hè trên nhiều tuyến đường.

XUÂN TRUNG