Khai mạc lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ” ở Gia Lai

Tối 29-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025, với chủ đề “Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng”.

Tham dự lễ hội có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và hàng chục ngàn người dân, du khách.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng đánh trống khai mạc lễ hội

Các tiết mục nghệ thuật truyền thống giao thoa giữa biển cả và đại ngàn Tây Nguyên

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã thông tin đến đông đảo người dân, du khách cùng các đại biểu về những thành tựu, giá trị của vùng đất Gia Lai hội tụ sau sáp nhập giữa miền biển Bình Định và đại ngàn Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, Gia Lai được thiên nhiên ưu đãi với bờ biển dài, cát trắng, nước trong xanh, hòa quyện cùng núi rừng bazan hùng vĩ. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử - cách mạng. Gia Lai còn nổi tiếng với nghệ thuật tuồng, bài chòi, văn hóa cộng đồng Gia Rai, Ba Na và đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc

Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, Gia Lai còn là địa phương đi đầu trong đánh bắt, chế biến thủy hải sản, đặc biệt là cá ngừ đại dương chiếm hơn 60% sản lượng cả nước, cùng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, cao su, sầu riêng, hồ tiêu...

Các sản phẩm chế biến của tỉnh ngày càng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU và nhiều thị trường quốc tế, góp phần thúc đẩy công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong nền kinh tế.

Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” là dịp tôn vinh, quảng bá giá trị văn hóa, di sản và tiềm năng phát triển của Gia Lai, đồng thời kết nối hình ảnh một Gia Lai năng động, hội nhập với bạn bè trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh Gia Lai

Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như: trình diễn Bài chòi, cồng chiêng Tây Nguyên, lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, lễ hội đường phố, lễ hội ánh sáng và màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật…

>> Một số hình ảnh ghi nhận tại đêm khai mạc:

NGỌC OAI