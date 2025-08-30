Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ

Đoàn lãnh đạo TPHCM đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Sáng 30-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Đi cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và địa phương.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG



Đoàn đại biểu thành kính dâng lên các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Đồng chí Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trần Lưu Quang thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Nghĩa trang TPHCM, đoàn đến viếng và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Tại đây, đoàn dành phút mặc niệm, dâng nén hương thơm tưởng nhớ công ơn, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các tướng lĩnh, cán bộ trong lực lượng vũ trang... đã cống hiến cả cuộc đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã có công lao to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương để tưởng nhớ và tri ân.

>>> Dưới đây là một số hình ảnh đoàn dâng hương tại các nghĩa trang. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH