Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, hướng vào Quảng Trị - Huế

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, tâm áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (lúc 7 giờ sáng nay 30-8), sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Trị đến Huế.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng nay, 30-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 6 trên Biển Đông.

Lúc 7 giờ ngày 30-8, tâm bão cách Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị khoảng 210km. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, sau đó di chuyển sang Trung Lào, suy yếu và tan dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 4 đến 7 giờ sáng 30-8, bão số 6 vẫn là áp thấp nhiệt đới

Đại diện Cục Khí tượng - thủy văn cho biết, bão số 6 có tên quốc tế là Nongfa (được đặt theo tên một hồ nước ở Lào).

Từ trưa nay, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; đất liền ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị có gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh vệ tinh tâm áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 7 giờ 30 từ nền tảng Zoom Earth

Mưa lớn kéo dài đến hết ngày mai 31-8, lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 500mm từ Thanh Hóa đến Huế; Bắc bộ và Đà Nẵng có mưa vừa đến to, cục bộ trên 300mm.

Ảnh radar thời tiết cập nhật lúc 7 giờ 15 ngày 30-8 cho thấy từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, nhiều nơi mưa đến mưa to

Dự báo khoảng 10 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới vào đất liền, theo mô hình của GFS

Hệ thống Cảnh báo khí hậu toàn cầu (GFS - Hoa Kỳ) cho rằng, khoảng 10 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), tâm áp thấp nhiệt đới sẽ vào khu vực tỉnh Quảng Trị. Trong khi Trung tâm Dự báo Bão Liên hợp thuộc Hải quân Hoa Kỳ cùng các nền tảng dự báo trực tuyến cho rằng, áp thấp nhiệt đới không có khả năng mạnh lên thành bão.

PHÚC HẬU