Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm - Từ lịch sử đến khát vọng vươn tầm

Tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, những gian trưng bày nối tiếp nhau như những thước phim tái hiện hành trình từ những ngày gian khó của buổi đầu lập nước đến khát vọng vươn tầm hôm nay.

Ứng dụng công nghệ trong trưng bày tại gian hàng TPHCM thu hút khách tham quan. Ảnh: THU HÀ

LTS: Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ 28-8 đến 5-9, là sự kiện chính trị - văn hóa có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, khẳng định tầm vóc và vị thế Việt Nam sau tám thập kỷ phát triển. Triển lãm quy tụ 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương, hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn lớn với hơn 230 gian hàng, giới thiệu toàn diện thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, ngoại giao, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch…

Nâng tầm vị thế quốc gia

Nằm ở khu vực trung tâm của triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, triển lãm chuyên đề “95 năm Cờ Đảng soi đường” nổi bật lên với khung cảnh được trang hoàng rực rỡ bởi sắc đỏ màu của cờ Tổ quốc và màu cờ Đảng. Lấy cảm hứng từ cách xây dựng của thành Cổ Loa, triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 6 phân khu trưng bày, 1 sân khấu hoạt cảnh và 1 phòng trải nghiệm đa giác quan với màn hình 360 độ.

Người xem như được “sống” với từng giai đoạn, từ khi Đảng ra đời, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cho tới giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Với nhiều hình thức thể hiện, bao gồm trưng bày hiện vật và sự hỗ trợ của công nghệ, những mốc son lịch sử đã được tái hiện lại một cách trực quan, sinh động, chặt chẽ và liền mạch về cảm xúc.

Cũng nằm ở khu vực trung tâm, thể hiện tầm quan trọng trong lịch sử phát triển của quốc gia dân tộc là khu trưng bày của ngành Ngoại giao. Tại không gian này, mọi hiện vật trưng bày đều toát lên chủ đề “Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc”. Nhiều khách tham quan xúc động khi được ngắm nhìn hàng trăm hiện vật, tư liệu quý, trong đó có không ít tài liệu lần đầu được công bố. Đó là sổ ghi chép của đồng chí Nguyễn Thị Bình khi là trưởng phái đoàn đàm phán tại hội nghị Paris năm 1973, là chiếc đài nghe tin của đồng chí Lê Đức Thọ từ hội nghị Paris 1973 đến hết Chiến dịch Hồ Chí Minh...

Không gian trưng bày cũng tái hiện sinh động những dấu mốc lịch sử, sự kiện và thành tựu tiêu biểu của ngành Ngoại giao với những con số rất đáng tự hào. Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ, nằm trong tốp 32 nền kinh tế hàng đầu về quy mô GDP; có quan hệ ngoại giao với 194 nước; thiết lập được mạng lưới 38 nước có quan hệ Đối tác toàn diện trở lên…

Việt Nam cũng đã gia nhập nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất và thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới; trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế thông qua hơn 500 hiệp định song phương và đa phương; tham gia các chuỗi cung ứng và cải thiện vị trí Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Có mặt tại không gian tái hiện Phòng họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, bạn Vũ Minh Sơn, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, em cảm nhận rất rõ niềm tự hào về đất nước. Từ một đất nước từng chịu khói lửa chiến tranh, giờ đây Việt Nam đã là tiếng nói được lắng nghe trong những vấn đề toàn cầu như gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu hay phát triển bền vững.

Truyền cảm hứng sáng tạo

Khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp Quốc khánh 2-9 cũng là một trong những tâm điểm thu hút công chúng. Trên diện tích rộng lớn, không gian được thiết kế như một “dòng chảy văn hóa” liên tục, nối kết từ truyền thống đến hiện đại. Mỗi ngành nghề từ quảng cáo, kiến trúc, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, điện ảnh, xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật - nhiếp ảnh - triển lãm, truyền hình - phát thanh cho tới du lịch văn hóa đều hiện diện như một mảng màu trong bức tranh tổng thể, khắc họa sức sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là khu vực điện ảnh, nơi công nghệ và nghệ thuật gặp nhau. Từ những chiếc máy quay phim nhựa 35mm từng ghi lại hình ảnh B52 bị bắn rơi trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, cho tới công nghệ phim trường số (Virtual Production) hay không gian ảo… tất cả đưa du khách vào một hành trình vượt thời gian.

“Cảm giác như mình đang là diễn viên chính của một bộ phim bom tấn”, Vũ Hà Chi, bạn trẻ Gen Z (sinh sau năm 2000) hào hứng khi thử trải nghiệm phim trường ảo. Sự kết hợp giữa ký ức điện ảnh xưa và công nghệ đột phá hôm nay không chỉ tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, mà còn khơi gợi cảm hứng sáng tạo nơi mỗi người. Không chỉ có điện ảnh, sân khấu 4.000m2 và phòng chiếu phim 200 chỗ còn mang đến những buổi biểu diễn, trình chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ sôi động.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, phương châm của triển lãm là “Sáng tạo để kiến thiết”, coi sáng tạo như nguồn lực kiến tạo tương lai. Văn hóa, qua đó, không chỉ để lưu giữ hay thưởng thức, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Các sản phẩm và tác phẩm tại triển lãm đều toát lên nét riêng có của Việt Nam. Đó là sự giao thoa giữa những tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng và những bộ phim bom tấn hiện đại, những bộ sưu tập áo dài cách tân trên sàn catwalk quốc tế, hay những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo từ tre, gỗ, mây... Chính sự gắn kết giữa sáng tạo và bản sắc đã giúp công nghiệp văn hóa Việt không bị “hòa tan”, mà ngược lại, ngày càng khẳng định vị thế và nâng cao thương hiệu quốc gia. Các ngành công nghiệp văn hóa đang từng bước khẳng định vị thế, trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

MAI AN - BÍCH QUYÊN