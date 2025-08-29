Yêu cầu tàu thuyền ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai khẩn cấp vào nơi trú tránh

Gần 200 tàu thuyền với hơn 1.600 ngư dân của 3 địa phương ở Trung bộ đang trong tâm điểm áp thấp nhiệt đới đi vào. Lãnh đạo các địa phương này phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố.

Nhiều tàu cá có thể gặp nguy hiểm. Ảnh minh họa

Chiều tối 29-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát văn bản khẩn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ký, yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai khẩn trương kêu gọi và tổ chức đưa toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa vào nơi tránh trú an toàn.

Theo báo cáo của bộ đội biên phòng tuyến biển, tính đến chiều 29-8 vẫn còn 197 tàu với 1.641 ngư dân đang hoạt động trên biển, trong đó, Đà Nẵng có 72 tàu với 598 người; Quảng Ngãi có 106 tàu với 929 người và Gia Lai có 19 tàu với 114 người.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các địa phương trên huy động tối đa lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn, thậm chí áp dụng biện pháp cưỡng chế nếu cần thiết, nhằm đảm bảo tất cả các tàu thuyền rời ngay khỏi vùng nguy hiểm, di chuyển vào khu neo đậu an toàn trước khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và gây ảnh hưởng trực tiếp.

Văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân.

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vào hồi 19 giờ ngày 29-8, tâm áp thấp nhiệt đới đã ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc - 111,6 độ Kinh Đông, chỉ cách phía Bắc của tỉnh Quảng Trị khoảng 560km về phía Đông Đông Nam, cách TP Huế khoảng 430km về phía Đông.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới chiều 29-8

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ quỹ đạo di chuyển chủ yếu là hướng Tây Bắc, sức gió cấp 7, giật cấp 9, tốc độ di chuyển nhanh và ổn định ở 20-25km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong quá trình hướng về vùng biển Trung Trung bộ, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão (đêm 29 đến rạng sáng 30-8, cường độ duy trì cấp 8, giật cấp 10).

Ngày 29-8, các đài khí tượng quốc tế có chung nhận định, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão cấp 8, sau đó suy giảm nhanh thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền Trung bộ của Việt Nam và tiến sâu hơn sang tận Trung Lào.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, hiện tượng dông và lốc xoáy có thể xảy ra trước khi áp thấp hoặc bão tác động trực tiếp đất liền. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế sẽ có mưa to đến rất to đến ngày 31-8, lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. Trung du, đồng bằng Bắc bộ và Đà Nẵng có mưa vừa đến to, phổ biến 100-200mm, có nơi trên 400mm.

PHÚC HẬU