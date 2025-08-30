Rèn mình phục vụ công tác đại lễ

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, khi cả dân tộc dõi mắt về Quảng trường Ba Đình, 2 giọng thuyết minh miền Nam - một trầm hùng, một dịu dàng đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Đó không chỉ là âm thanh, mà là hơi thở từ miền Nam hòa cùng không khí thiêng liêng của thủ đô, là tình cảm máu thịt của cả nước hội tụ trong ngày hội non sông.

Vinh dự và trách nhiệm

Những ngày thu Hà Nội, nắng vàng trải rộng trên Quảng trường Ba Đình. Giữa không gian thiêng liêng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hàng vạn bước chân hành quân vang dội, đều tăm tắp đi qua lễ đài. Và trên nền nhạc hùng tráng, tiếng thuyết minh vang lên, hào hùng mà gần gũi. Đó là giọng của Trung tá Phan Hoàng Minh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 3 - Tân An Hội.

Sinh ra tại vùng đất Củ Chi “đất thép thành đồng”, Trung tá Phan Hoàng Minh lớn lên cùng những câu chuyện về cuộc kháng chiến anh dũng, nơi từng tấc đất đều thấm máu cha ông. Bởi vậy, khi nhận tin được chọn tham gia đội thuyết minh trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lòng anh ngập tràn niềm vinh dự, tự hào.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một kỷ niệm thiêng liêng. Mỗi lời thuyết minh cất lên sẽ không đơn thuần là giới thiệu mà còn truyền tải tinh thần, khí thế, niềm tin của hàng triệu người Việt Nam đến với cả nước và thế giới”, Trung tá Phan Hoàng Minh chia sẻ.

Tuy nhiên, đi kèm niềm tự hào là áp lực rất lớn. Từng lời nói, nhịp điệu, âm sắc đều phải chính xác, trang nghiêm, khớp từng bước chân đội hình. Trung tá Phan Hoàng Minh đã dành hàng tháng trời tập luyện, chỉnh sửa từng câu chữ, rèn luyện giọng đọc, điều tiết hơi thở. Anh còn chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, trong đó có Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Kim Thu, người từng nhiều lần thuyết minh ở các đại lễ.

“Giọng chị Thu như dòng suối, ngọt ngào và mượt mà, khiến tôi hiểu ra thuyết minh không chỉ là phát âm chuẩn, mà còn là nghệ thuật truyền cảm xúc. Nhờ chị, tôi thêm yêu giọng đọc của mình, trân trọng từng khoảnh khắc đứng trước micro và cố gắng từng ngày để thỏa mong ước được cất giọng ở Quảng trường Ba Đình”, anh kể.

Trung tá Phan Hoàng Minh cũng chia sẻ, trong quá trình tập luyện, có lúc anh đọc “hết công suất” vì nghĩ rằng càng mạnh mẽ càng hay, nhưng lại bị góp ý là âm vực ngang, thiếu chiều sâu. Ban đầu có buồn và lo lắng, nhưng chính điều đó thôi thúc anh nỗ lực hơn. Mỗi ngày, anh kiên trì luyện thanh, chỉnh nhịp, giữ sự cầu thị, khiêm tốn để giọng đọc vừa chuẩn xác, vừa giàu sức truyền cảm.

Trung tá Phan Hoàng Minh và Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân

“Khi ở vị trí thuyết minh và nhìn toàn cảnh từng khối tiến qua lễ đài, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là niềm tự hào dân tộc, là sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân. Hàng ngũ và những bước chân thẳng tắp, đội hình trang nghiêm và hùng tráng ấy là kết quả của biết bao ngày tháng rèn luyện, đổ mồ hôi trên thao trường, bất chấp nắng nóng khắc nghiệt. Tôi cảm nhận rõ sự quyết tâm, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến của đồng chí, đồng đội, tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức để xứng đáng với những giá trị, công sức, niềm tin mà mọi người đã gửi gắm”, anh chia sẻ.

Giọng đọc từ trái tim

Từng đảm nhận vai trò thuyết minh tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và nhiều chương trình, ngày lễ lớn, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM vẫn không khỏi run lên vì xúc động khi cầm micro ở Quảng trường Ba Đình.

“Cả hai sự kiện đều là đại lễ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng tôi. Lần này, đại lễ được tổ chức với quy mô lớn hơn, sự chuẩn bị công phu và tầm vóc rộng mở hơn rất nhiều. Do đó, tôi đã dành rất nhiều thời gian để rèn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm thể hiện tốt nhất tinh thần của buổi lễ, góp phần nhỏ bé vào thành công chung của một sự kiện trọng đại mang tầm quốc gia”, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân chia sẻ.

Chị cho biết, trong kịch bản thuyết minh, từng câu chữ đều được cân nhắc, chắt lọc để gói trọn khí thế hào hùng của đội hình diễu binh, tôn vinh truyền thống anh hùng của từng lực lượng. Khối nào đi qua cũng khiến chị dâng trào cảm xúc, nhưng có lẽ khoảnh khắc khiến chị rưng rưng nhất chính là khi cất giọng giới thiệu về khối Nữ du kích miền Nam, những “cô Ba” dũng sĩ và khối nữ chiến sĩ biệt động của Quân khu 7, bởi ở đó có hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ Nam bộ, nơi chị sinh ra, được nghe ông bà, ba mẹ kể về bóng dáng của bao thế hệ phụ nữ Nam bộ kiên trung, những người gánh vác cả hậu phương và tiền tuyến, viết nên trang sử bất khuất.

Phía sau micro, Ngọc Hân còn là mẹ của 3 con nhỏ, trong đó có cặp song sinh. Từ TPHCM ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 Miếu Môn tập trung cho nhiệm vụ, chị phải xa con hàng tháng trời. “Có những lúc căng thẳng, áp lực, nhớ con đến rơi nước mắt, nhưng chỉ cần nghĩ đến gia đình, đến trách nhiệm với màu áo lính, tôi lại có thêm sức mạnh. Và hơn hết, tôi muốn các con biết rằng mẹ mình từng góp phần nhỏ bé trong ngày lịch sử của đất nước”.

Thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa, ngoài hậu phương là gia đình, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân cùng các đồng đội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng các cấp. Trung tá Phan Hoàng Minh cùng Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân luôn khắc ghi là lời căn dặn của Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM: “Phải luôn cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này”.

Mùa nắng Miếu Môn Ngày 4-6, Lê Thảo Ngân (sinh năm 2001), cô gái trong khối Nữ du kích miền Nam chính thức lên tàu ra Hà Nội huấn luyện thực hiện nhiệm vụ A80. Cô chia sẻ với chúng tôi, bản thân ao ước được đặt chân đến Hà Nội một lần, khát khao được bước đi giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử... Mấy tháng trời ròng rã, trời nắng như đổ lửa, mồ hôi lúc nào cũng ướt đẫm áo các chiến sĩ trên thao trường, khi thì có những cơn mưa bất chợt ập tới. Mỗi ngày, các chiến sĩ thức dậy từ 4 giờ 30 phút để 5 giờ 30 phút có mặt tại thao trường. “Nhìn đồng đội đều cố gắng từng ngày, chúng tôi càng không được nản lòng, bỏ cuộc”, Thảo Ngân nói. Nhớ lại những ngày hợp luyện, tổng hợp luyện, khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, qua các tuyến đường, nhìn thấy hàng ngàn người dân chào đón... Ngân kể, đó là khoảnh khắc cô cảm nhận rõ nhất tình cảm nồng ấm mà người dân dành cho khối diễu hành A80, trong đó có những người con đến từ miền Nam. “Người dân đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi từng ngày. Toàn khối sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không phụ lòng tin yêu của nhân dân”, Ngân chia sẻ. Hoàng hôn trải dài trên thao trường Miếu Môn. Trong ánh chiều đỏ rực, hình ảnh những nữ chiến sĩ không chỉ đại diện cho người con gái miền Nam góp mặt trong ngày lễ trọng đại, mà còn khắc họa dáng hình của những người Mẹ, người chị Nam bộ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Vừa qua, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 đang tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tại đây, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ sự trân trọng về tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ các khối nam, nữ cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Đồng thời nhấn mạnh, lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, là dịp tôn vinh truyền thống hào hùng, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc được tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình không chỉ là niềm vinh dự to lớn mà còn là trách nhiệm cao cả của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đại diện cho TPHCM và miền Nam thân yêu. Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các lực lượng tiếp tục tập trung cao độ, rèn luyện thể lực, kỹ thuật, phong thái; khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, cường độ luyện tập; giữ gìn kỷ luật, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để mỗi bước chân trên Quảng trường Ba Đình đều toát lên khí thế, niềm tự hào của lực lượng vũ trang miền Nam.

THU HOÀI