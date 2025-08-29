Đường phố Hà Nội đông nghịt người dân háo hức chờ đợi xem tổng duyệt A80

Người dân và du khách không quản nắng mưa, chờ đợi qua đêm để sáng mai (30-8) được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng, trang nghiêm trong lễ tổng duyệt A80 có quy mô rất hoành tráng.
Dù lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng 30-8, nhưng từ chiều 29-8, từng dòng người đã nô nức đổ về khu vực này.
