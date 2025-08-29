Đường phố Hà Nội đông nghịt người dân háo hức chờ đợi xem tổng duyệt A80

Dù lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng 30-8, nhưng từ chiều 29-8, từng dòng người đã nô nức đổ về khu vực này.