Xã hội

Đường phố Hà Nội đông nghịt người dân háo hức chờ đợi xem tổng duyệt A80

SGGPO

Dù lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng 30-8, nhưng từ chiều 29-8, từng dòng người đã nô nức đổ về khu vực này. 

Người dân và du khách không quản nắng mưa, chờ đợi qua đêm để sáng mai (30-8) được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng, trang nghiêm trong lễ tổng duyệt A80 có quy mô rất hoành tráng.

20250829_171408.jpg
Từ chiều 29-8, nhiều người đã ra khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành trong sáng 30-8. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_161536~3.jpg
Khu vực Liễu Giai - Kim Mã đã có rất đông người dân từ chiều 29-8. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_161939.jpg
Người dân chờ đợi xem tổng duyệt trên đường Liễu Giai. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_164425.jpg
20250829_164452.jpg
Người dân tại khu vực ngã tư phố Nguyễn Thái Học- Chu Văn An. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_165510.jpg
Tại khu vực Cột cờ Hà Nội tới chiều 29-8 vẫn còn khá vắng người. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_170135.jpg
Đầu phố Tràng Thi gần Cửa Nam cũng đông nghịt các bạn trẻ "xí chỗ" chờ xem tổng duyệt. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_170923.jpg
Tới chiều tối 29-8, ngã tư phố Tràng Tiền - Hàng Bài đã có rất đông người chờ xem tổng duyệt. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_162902.jpg
Nhiều tuyến đường trung tâm ở Hà Nội tắc nghẽn từ đầu giờ chiều. Ảnh: QUỐC KHÁNH
20250829_171155(0).jpg
Một gia đình tới phố Tràng Tiền từ rất sớm để chờ xem tổng duyệt. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Tin liên quan
NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

Chiều 29-8 Phố Tràng Tiền Đường Liễu Giai Tổng duyệt A80 Cột cờ Hà Nội Sớm mai Liễu Giai Nắng mưa Tràng Thi lễ tổng duyệt A80 Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn