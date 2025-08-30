Hà Nội tổng duyệt A80 trong thời tiết thuận lợi

Sáng nay 30-8, tại Hà Nội diễn ra lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80) trong điều kiện thời tiết dần quang đãng và mát mẻ sau cơn mưa từ đêm trước và rạng sáng nay.

Trời sáng và tạnh ráo

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm, từ 6 giờ đến 10 giờ hôm nay, Hà Nội có thể chỉ xuất hiện một vài đợt mưa nhỏ rải rác.

Người dân Hà Nội đến các tuyến đường trung tâm để xem tổng duyệt A80 sáng 30-8

Dự báo sáng nay Bắc bộ ít mưa, riêng một số khu vực ven biển như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định có mưa nhỏ cục bộ. Các đám mây gây mưa ở Phú Thọ và Sơn La sẽ tan trong khoảng 30 phút.

Riêng Hà Nội trong khung giờ tổng duyệt A80, thời tiết mát mẻ, gần như không mưa, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời.

Hồ Trúc Bạch (Hà Nội) sáng sớm 30-8

Chiều nay, nhiều nơi mưa lớn

Trong ngày, Bắc bộ có thể xuất hiện một số vệt mưa nhưng mưa nhiều hơn sẽ tập trung vào chiều và tối.

Ở miền Trung, Thanh Hóa xuất hiện mưa dông nhưng chưa lớn. Từ Nghệ An đến Huế mưa liên tục, trong khi Đà Nẵng mưa giảm hơn so với hôm qua. Khu vực từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, mưa dông dự kiến xuất hiện vào chiều và tối.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, mưa dông chủ yếu xảy ra vào buổi chiều và tối nay. Mưa lớn tại phía Đông Bắc của TPHCM sẽ giảm trong vài giờ tới. Ngược lại, mưa nhỏ ở phía Tây Nam của tỉnh An Giang và TP Cần Thơ có khả năng lan rộng sang Vĩnh Long và Đồng Tháp. Ban ngày, mưa tại Nam bộ có thể xuất hiện rải rác nhưng chiều tối sẽ nhiều hơn.

PHÚC HẬU