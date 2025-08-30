Sáng nay, 30-8: Tổng duyệt chương trình A80 trên Quảng trường Ba Đình

Sáng nay, 30-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Từ khuya 29-8, hàng ngàn người tiếp tục đổ về các con phố trung tâm Hà Nội để chờ tới giờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Chương trình tổng duyệt bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút bằng lễ rước đuốc, thắp sáng đài lửa - biểu tượng khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Tham gia chương trình tổng duyệt có gần 50.000 người, với đủ các thành phần, lực lượng. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành có hơn 16.000 người, gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân; các khối quân đội nước ngoài; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an; 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa - thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng, gồm 18 khối lực lượng vũ trang và 11 khối quần chúng.

Lực lượng tham gia diễu binh trên biển (ở quân cảng Cam Ranh Khánh Hòa) được chiếu qua màn hình có thuyết minh tại buổi tổng duyệt gồm: Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, với nhiều loại vũ khí, khí tài: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của hải quân; các biên đội tàu của Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Người dân háo hức chờ xem lễ tổng duyệt

Cùng thời điểm, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa cũng thực hiện nội dung bắn chào mừng trong chương trình tổng duyệt.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Công an TP Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng duyệt A80 trên toàn địa bàn Hà Nội từ 22 giờ ngày 29-8 đến 13 giờ ngày 30-8.

Dù phải xếp hàng từ đêm qua đến sáng nay nhưng hàng người ngồi chờ xem diễu binh khá trật tự

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, lúc 23 giờ cùng ngày, các phương tiện ô tô đã bị cấm di chuyển vào khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, do lượng người dân đổ về đây quá đông.

Trời Thủ đô càng về đêm, mưa càng nặng hạt, nhưng điều đó không ngăn được tinh thần của đồng bào. Từ buổi chiều cùng ngày, người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về Hà Nội ngày một đông, do dự báo Hà Nội có thể có mưa trong đêm và buổi sáng tổng duyệt, nên hầu hết người dân đều mang theo dù, phông, bạt và lều dựng trên các tuyến phố có các khối diễu binh đi qua.

Chị Tống Diệu Huyền đến từ TPHCM cho biết, chị ra từ ngày 28-8, thuê ở phố Nguyễn Lương Bằng để tiện đường lên nội thành Hà Nội. Dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chị Huyền cũng lên tận Điện Biên để tham gia vào đoàn người cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành.

Người dân chia sẻ với nhau những hình dán cờ Tổ quốc để cổ vũ lễ diễu binh diễu hành

“Không có gì vui hơn khi được hòa mình vào dòng người mang cờ đỏ, sao vàng; mặc dù có mệt, có đói, có bị ướt vì mưa, nhưng đến với không khí của ngày lễ, không gì vui hơn”, chị Huyền chia sẻ.

Cùng hòa vào đoàn người, ông Nguyễn Đức Mạnh cùng 2 người thân đến từ Ninh Bình cầm dù xếp hàng từ trưa trên phố Nguyễn Thái Học kể, suốt từ chiều tới giờ, người dân chờ đợi không biết mệt, cùng nhau hát những bài ca ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi đất nước... nên tinh thần truyền từ người này sang người khác, cứ thế cả con phố hòa thanh khúc ca tự hào…

>> Hình ảnh ghi lại cảnh người dân chờ xem tổng duyệt diễu binh diễu hành:

Tới 23 giờ ngày 29-8, các tuyến phố trung tâm Hà Nội đã dựng rào, ngăn không cho người không có nhiệm vụ vào trong

Theo ghi nhận lúc 23 giờ hơn, hàng ngàn người dân xếp ghế, mắc màn ngủ ngoài trời chờ tới giờ tổng duyệt

Một góc phố Chu Văn An kín người dân chờ xem tổng duyệt

Một đoạn phố Trần Phú

Ngã tư Trần Phú, Chu Văn An

Mặc dù mệt, đói, nhưng tinh thần của hàng ngàn người dân rất vui khi có được vị trí tốt để sáng mai xem diễu binh

Một nhóm sinh viên đến từ Học viện Ngân hàng

Bộ đội và các bạn đoàn viên thanh niên phát bánh ngọt ăn sáng cho người dân

Người dân chia sẻ những sticker hình cờ Tổ quốc

Từ rạng sáng, người dân háo hức chờ xem diễu binh diễu hành tại phố Liễu Giai - Kim Mã

Người dân khắp cả nước tiến về Thủ đô để chờ xem sự kiện trọng đại của đất nước

Từ rạng sáng, người dân háo hức chờ xem diễu binh diễu hành tại phố Liễu Giai - Kim Mã

Khí thế chờ xem lễ tổng duyệt diễu binh đã hừng hực từ rạng sáng 30-8

TRẦN BÌNH - ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH