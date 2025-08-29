Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với UBND phường Phước Thắng và các lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thăm hỏi, động viên và tặng quà một gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị đóng quân

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và 27 năm ngày thành lập Cảnh sát biển Việt Nam (28-8-1998 – 28-8-2025), trong các ngày 28, 29-8, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với UBND phường và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Theo đó, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Cỏ May, viếng Tượng Đài ghi công trận đánh Phước Thành; thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ Đỗ Tùng Linh và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thông qua các hoạt động, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đối với các anh hùng, liệt sĩ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng của dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khẳng định: cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ luôn đồng hành, động viên tinh thần, sẻ chia với những khó khăn của các gia đình. Đại tá Nguyễn Minh Khánh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho lớp thế hệ sau học tập và noi theo; đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

PHÚ NGÂN