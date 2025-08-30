Cầu tràn ngập nước sâu, bản Rào Tre bị chia cắt

Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu ở xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu, gây chia cắt tuyến đường độc đạo đi vào bản Rào Tre, nơi có hàng chục hộ đồng bào dân tộc Chứt đang sinh sống.

Video: Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu ngập nước sâu, bản Rào Tre bị chia cắt

Sáng 30-8, ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã khiến cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu đi vào bản Rào Tre bị ngập nước, có điểm ngập sâu hơn 70cm và nước đang tiếp tục lên nhanh, gây chia cắt hoàn toàn cầu tràn từ 6 giờ sáng cùng ngày.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, chiều rộng khoảng 6-7m, chiều dài khoảng 120m. Đây là tuyến đường độc đạo nối liền trung tâm xã đi vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre). Do đó, khi cầu tràn bị ngập sâu gây chia cắt, cô lập bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 với trung tâm xã.

Hiện nay, ở phía bên này cầu tràn, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy quân sự cùng dân quân tự vệ xã, tổ an ninh trật tự, thôn, lập các biển cảnh báo, rào chắn cấm người và các phương tiện qua lại khu vực cầu tràn để đảm bảo an toàn. Còn đầu cầu tràn phía bản Rào Tre, Bộ đội Biên phòng cũng đã bố trí lực lượng, lập rào chắn trực gác, đảm bảo an toàn.

Cũng theo ông Dương Ngọc Hoàng, theo kế hoạch sáng 30-8, chính quyền địa phương sẽ phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước sông lên nhanh, cầu tràn bị ngập sâu, chia cắt hoàn toàn nên không thể đi vào bản để thực hiện.

Bản Rào Tre hiện có 46 hộ dân đồng bào dân tộc Chứt với 161 nhân khẩu. Còn một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre) có khoảng 20 hộ dân sinh sống với khoảng 80 nhân khẩu.

Sáng 30-8, do ảnh hưởng mưa lớn, nước sông Ngàn Sâu đổ về mạnh đã khiến một tuyến đường giao thông, cầu tràn ở địa bàn xã Phúc Trạch và một số xã lân cận đã bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Trong đó, có Quốc lộ 15 đoạn qua thôn 9 xã Phúc Trạch, có đoạn ngập nước sâu 50cm.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, biển cảnh báo điểm ngập sâu trên Quốc lộ 15 đoạn qua xã Phúc Trạch để đảm bảo an toàn

Hiện, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã huy động lực lượng triển khai lập rào chắn, biển cảnh báo cấm người và phương tiện qua lại các khu vực nước ngập sâu để đảm bảo an toàn.

DƯƠNG QUANG