Bắt đối tượng mang hung khí tấn công trọng thương cán bộ Công an phường

Một cán bộ Công an tại Quảng Trị bị đối tượng dùng hung khí tấn công trọng thương ngay tại trụ sở Công an phường, hiện đang được cấp cứu.

Tối 5-5, lãnh đạo phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đã khống chế và bắt giữ đối tượng mang hung khí đến trụ sở Công an phường Ba Đồn, tấn công trọng thương một cán bộ.

Công an khống chế và tạm giữ Nguyễn Viết Hoàng

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 40 cùng ngày, Đại úy H.T.H, cán bộ Công an phường Ba Đồn, đang làm nhiệm vụ trực ban tại trụ sở thì bất ngờ bị nam thanh niên mang theo hung khí giống cây rựa tấn công.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng lập tức khống chế, tạm giữ nghi phạm và thu giữ hung khí để phục vụ điều tra.

Danh tính người này được xác định là Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị).

Đại úy H.T.H bị thương nặng sau vụ tấn công, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

VĂN THẮNG

