Tuyên án các bị cáo trong vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ

Chiều 4-5, TAND TPHCM tuyên án đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo đại diện Viện kiểm sát, bị cáo Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ án, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Tuy nhiên, bị cáo này đã chết nên không xử lý hình sự.



Các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội... nhưng vì tư lợi, vì động cơ cá nhân nên đã thực hiện hành vi phạm tội và giúp sức cho bà Phấn chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng.

Trong đó, bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) hiện đang bỏ trốn, bị truy nã. Cơ quan tiến hành tố tụng vận động ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nhưng đến nay vẫn chưa trình diện. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (xét xử vắng mặt) 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh, các bị cáo khác bị tuyên mức án 3-5 năm tù. Nhóm bị cáo nhân viên ngân hàng bị tuyên mức án 3-5 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ do Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT được giao phần đất có diện tích 279.269m2 tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (trước đây), trong đó phần diện tích 240.000m2 phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu đã được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269m2, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận nên chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản. Công ty Cổ phần Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của dự án có diện tích 279.269m2 thuộc Khu 13D nêu trên. Tuy nhiên, các bị cáo là người nhà, người quen, nhân viên được bà Hứa Thị Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật); Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng (cùng là thành viên HĐQT). Các bị cáo đã ký các biên bản hội đồng quản trị và nhiều tài liệu, chứng từ, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định. Các bị cáo là nhân viên ngân hàng đã quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định về cho vay và giao dịch bảo đảm, gây thiệt hại cho ngân hàng nhiều tỷ đồng.

