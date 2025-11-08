Nhóm công nhân trộm dây điện trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

Ngày 8-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng xảy ra tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 3, TPHCM.

Ngày 6-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TPHCM) nhận được tin báo tại công trình của Công ty B. trong KCN Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM) bị trộm 4 cuộn dây điện trị giá gần 600 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng trộm cắp là công nhân hoặc người quen trong công trình, gồm: Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 1996), công nhân nhà thầu phụ; Nguyễn Quốc Duyên (sinh năm 1985), công nhân nhà thầu phụ; Hồ Tấn Phát (sinh năm 2006) từng là công nhân tại công trình; Hồ Thị Loan (sinh năm 1980) vợ của Duyên; N.C.T. (sinh năm 2009) tham gia vận chuyển tài sản trộm cắp.

Các nghi can bàn bạc, chuẩn bị công cụ và trộm cắp số tài sản trên, rồi đưa ra bên ngoài, cắt ngắn từ 1-2m, giấu vào bao tải để dễ vận chuyển. Sau đó, nhóm này nhờ người thân quen chở đi tiêu thụ.

VĂN ANH