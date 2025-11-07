Bị truy đuổi, nhóm trộm chó bỏ ô tô chạy thoát thân

Pháp luật

Ngày 7-11, Công an xã Minh Thạnh (TPHCM) cho biết đang điều tra vụ trộm chó xảy ra vào rạng sáng cùng ngày xảy ra trên địa bàn.

Tang vật lực lượng thu giữ trên xe ô tô
Thông tin ban đầu, rạng sáng 7-11, Công an xã Minh Thạnh phát hiện một nhóm người đi trên ô tô đang dùng súng bắn điện để trộm chó của người dân ở ấp Hòa Hiệp, xã Minh Thạnh.

Ngay lập tức, công an xã phối hợp với công an các địa phương giáp ranh đã chốt chặn các ngả đường để vây bắt nhóm trộm chó.

Phát hiện lực lượng công an, nhóm người trộm chó lái xe tăng ga bỏ chạy. Đến đoạn đường giáp ranh tỉnh Đồng Nai, chiếc ô tô lao xuống một mương nước. Sau đó, nhóm người trộm chó tung cửa, bỏ bỏ chạy. Do đêm tối, khu vực vắng người và có nhiều cây nên nhóm đối tượng đã tẩu thoát.

xe o to trom cho (7-11).jpg
Xe ô tô đối tượng trộm chó bỏ lại khi bị truy đuổi

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một chiếc ô tô, 4 con chó và nhiều dụng cụ dùng để trộm chó như: súng bắn điện, bình xịt hơi cay, băng keo, các mảnh thép (dùng để thả xuống đường tránh sự truy đuổi), nhiều biển số xe, bột ớt…

VĂN CHÂU

