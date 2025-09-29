Xét xử nhóm đối tượng chém người, tranh giành quyền lực tại công ty khai thác cát

Chiều 29-9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phạm Chiến Thắng (sinh năm 1974, trú TP Hải Phòng), Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 1987, trú Đà Nẵng), Trần Ngọc Anh (sinh năm 1967, trú Hà Nội), Phạm Văn Việt (sinh năm 1985, trú Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại tòa

Riêng bị cáo Trần Ngọc Anh còn bị xét xử thêm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam khai thác cát tại xã Đại Sơn, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng). Thời điểm đó, Phạm Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, sở hữu 30% phần vốn góp. Tuy nhiên, trước tình hình thị trường ảm đạm, giá cát xuống thấp, cạnh tranh gay gắt, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn.

Thực tế, Phạm Chiến Thắng đã âm thầm chuyển nhượng phần lớn vốn góp cho các cá nhân khác, chỉ còn giữ lại 7%. Ngày 15-4-2021, công ty họp Hội đồng thành viên, bầu ông Nguyễn Đạt Hận làm Chủ tịch thay Thắng.

Không chấp nhận mất quyền kiểm soát, đầu năm 2022, Thắng đã đưa nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự vào mỏ cát, tự ý khai thác trái phép, đe dọa và chiếm lợi nhuận. Đỉnh điểm, ngày 7-7-2023, theo kế hoạch của Thắng, Phạm Văn Việt và 1 đối tượng khác phục kích, dùng dao tấn công ông Nguyễn Đạt Hận, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, khiến nạn nhân thương tích 50%.

Trước đó, cuối năm 2022, khi công ty quyết định đóng mỏ, ông Hận và gia đình liên tục nhận tin nhắn đe dọa. Sau đó, ông Hận buộc phải từ chức, Thắng được bầu thay thế, tiếp tục thao túng hoạt động công ty.

Tháng 11-2023, nhóm của Thắng còn tổ chức “đấu thầu” nội bộ trái pháp luật để thâu tóm quyền khai thác mỏ cát. Ban đầu, thành viên Nguyễn Phụng trúng thầu nhưng bị Trần Ngọc Anh nhiều lần đến nhà đe dọa buộc rút lui. Sau đó, nhóm sắp xếp để Ngọc Anh là người duy nhất tham gia và trúng thầu. Dù vậy, ngay khi nắm quyền, Thắng lập tức cắt liên lạc, chiếm toàn bộ lợi ích từ hoạt động khai thác.

Ngoài ra, khi bị bắt, cơ quan chức năng còn phát hiện Trần Ngọc Anh tàng trữ hơn 40g ma túy các loại.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Phạm Chiến Thắng 8 năm tù, Phạm Văn Việt 7 năm tù, Nguyễn Phi Hùng 5 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Trần Ngọc Anh nhận mức án 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt 18 năm tù.

PHẠM NGA