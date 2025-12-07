Bắt giữ đối tượng giả vờ mua trang sức rồi cướp giật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng Vũ Hiền (sinh năm 1991, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Vũ Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 5-12, ông H.V. (sinh năm 1962) trình báo bị một nam thanh niên bịt khẩu trang vào hỏi mua trang sức rồi lợi dụng sơ hở giật 1 nhẫn vàng tròn, trọng lượng 5 chỉ, loại vàng 98 trị giá gần 70 triệu đồng.

Vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Phú Vinh, số 29 đường Nguyễn Văn Thoại. Sau khi gây án, đối tượng tháo chạy bằng xe máy, xe không gắn biển số, hướng về đường Ngô Quyền.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải, Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng.

Đến ngày 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Vũ Hiền chính là đối tượng gây án và triệu tập đối tượng làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiền đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiền khai nhận do thua lỗ, nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật.

Đối tượng mượn xe máy Honda Airblade biển kiểm soát 36B8-020XX của bạn gái, đến khu vực chân cầu Tiên Sơn tháo biển số để tránh nhận dạng, rồi chạy quanh các tuyến đường tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa. Sau khi gây án, Hiền chạy qua nhiều tuyến đường lớn nhằm đánh lạc hướng truy xét, rồi đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số để xóa dấu vết.

Tiếp đó, Hiền đến một tiệm vàng tại phường Hòa Cường, bán chiếc nhẫn với giá 65 triệu đồng và tiêu xài hết.

Công an thu giữ 1 nhẫn vàng 5 chỉ loại vàng 98 cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA