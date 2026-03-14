Lập hàng chục hộ kinh doanh “ma” để mua bán hóa đơn, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng

Một đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô lớn tại Đà Nẵng, do Trần Văn Hiếu cầm đầu bị phát hiện đã xuất hàng trăm ngàn hóa đơn khống với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trần Văn Hiếu và Lê Xuân Lợi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 14-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu (sinh năm 1984) và Lê Xuân Lợi (sinh năm 2002, cùng trú số 12 Nguyễn Trãi, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Hiếu đã đứng ra thành lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp, nhằm mục đích xuất bán trái phép hóa đơn bán hàng.

Hiếu sử dụng căn cước công dân của bản thân và người thân trong gia đình để đăng ký thành lập các hộ kinh doanh, sau đó mua phần mềm, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và tổ chức bán hóa đơn trái phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Khi có nhu cầu mua hóa đơn, khách hàng liên hệ với Hiếu qua điện thoại hoặc ứng dụng Zalo để cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị hóa đơn cần xuất, đồng thời thỏa thuận chi phí mua hóa đơn cùng các giấy tờ kèm theo như hợp đồng, phiếu thu, phiếu giao hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Hiếu chỉ đạo Lê Xuân Lợi (cháu ruột của Hiếu) sử dụng máy tính truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu và xuất hóa đơn bán hàng, sau đó gửi cho khách hàng.

Để hợp thức dòng tiền thanh toán, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên chủ các hộ kinh doanh để khách hàng chuyển tiền theo giá trị hóa đơn đã xuất. Sau khi nhận tiền, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách hàng sau khi trừ tiền bán hóa đơn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, đường dây do Hiếu cầm đầu đã xuất bán hàng trăm ngàn hóa đơn bán hàng, với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đã mua hóa đơn từ đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA