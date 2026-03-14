Bắt nhiều đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên (Cần Thơ)

Qua xác minh, điều tra, truy xét, lực lượng chức năng Công an TP Cần Thơ đã bắt được nhiều đối tượng trong nhóm dàn cảnh, cướp giật dây chuyền của du khách tại điểm du lịch Tân Huê Viên.

Các đối tượng bị bắt trong nhóm cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên

Ngày 13-3, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, sau quá trình khẩn trương truy xét, xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan đến hành vi cướp giật tài sản của du khách, tại điểm du lịch Tân Huê Viên.

﻿ Điểm du lịch Tân Huê Viên tại phường An Ninh, TP Cần Thơ

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng Công an TP Cần Thơ cho biết, nhóm tội phạm trên sinh sống tại tỉnh An Giang. Nhóm đối tượng này câu kết với hàng chục đối tượng chuyên thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13-3, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã tiếp tục bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật dây chuyền của du khách tại Tân Huê Viên.

Mấy ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi nhận hình ảnh một nhóm đối tượng (cả nam và nữ) tổ chức dàn cảnh để giật dây chuyền của du khách.

Địa điểm trong các đoạn video được xác định là tại Tân Huê Viên (thuộc xã An Ninh, TP Cần Thơ). Đây là điểm du lịch vừa được khánh thành vào cuối tháng 1-2026, hiện đang thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Video ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền

Hình ảnh từ một video trước đó được cộng đồng mạng chia sẻ ghi lại cảnh nhóm khoảng 10 người dàn cảnh tinh vi, vây quanh một nữ du khách để đồng bọn ra tay giật dây chuyền. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, dù nạn nhân phát hiện sự việc nhưng nhóm đối tượng đã nhanh chóng tẩu tán, thoát thân.

Video ghi nhận cảnh người đàn ông giật dây chuyền của một nam du khách

Một video khác cũng ghi lại nhóm đối tượng dàn cảnh đông người, chen chúc, rồi một người đàn ông áp sát giật dây chuyền của nam du khách trong chớp mắt. Tuy nhiên, nạn nhân đã nhanh chóng phản ứng và được các bảo vệ khu du lịch hỗ trợ khống chế người có hành vi nghi giật dây chuyền của du khách.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các lực lượng địa phương đang phối hợp với đơn vị quản lý khu du lịch để tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên ra đầu thú, để hưởng khoan hồng của pháp luật.

TUẤN QUANG