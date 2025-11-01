Bắt giữ người mẹ nhẫn tâm vứt con 1 tuổi xuống giếng

Sáng 1-11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lê (sinh năm 1983, trú phường Ea Kao) để điều tra về hành vi giết người.

Lê là nghi phạm sát hại con trai ruột của mình là cháu L. (sinh năm 2024) vào ngày 31-10.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 31-10, người nhà nạn nhân trình báo về việc cháu L. bị mất tích không rõ nguyên nhân. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện cháu L. đã tử vong dưới giếng nước nhà nạn nhân. Sự việc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng công an đã đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ Nguyễn Thị Lê là nghi phạm sát hại con trai ruột của mình.

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Lê

Tại cơ quan công an, Lê khai nhận, năm 2008, Lê kết hôn với ông T. (sinh năm 1980) rồi có với nhau 2 người con chung. Tháng 2-2024, Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L.. Sáng 31-10, Lê suy nghĩ thấy áp lực vì không đủ tiền để nuôi được cả 3 người con nên đã bế cháu L. thả xuống giếng trong sân nhà rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại.

Đến đêm cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống giếng trục vớt thi thể cháu bé lên để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

MAI CƯỜNG