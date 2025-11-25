Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở xã Châu Thành (Đồng Tháp)

Ngày 25-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt nghi phạm Nguyễn Trung Tín (sinh năm 2000, ngụ xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) gây ra vụ cướp giật tài sản tại một tiệm vàng ở ấp Tân Phong, xã Châu Thành.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23-11, Tín vào cửa hàng vàng giả vờ hỏi mua dây chuyền, rồi lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, giật lấy sợi dây chuyền trị giá khoảng 128 triệu đồng và tẩu thoát.

Nhận tin báo, Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Công an đang làm việc với nghi phạm Nguyễn Trung Tín. Ảnh: LÊ HOÀI

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Tín là nghi phạm và đến chiều 24-11 đã bắt giữ tại một nhà trọ ở ấp 5, xã Tân Phước 3. Khám xét nơi ở, công an thu giữ nhiều trang sức vàng cùng các vật dụng, chứng từ liên quan vụ án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tín khai sau khi gây án đã mang số vàng cướp được bán tại một cửa hàng ở xã Mỹ Lợi lấy 114 triệu đồng. Số tiền này được dùng để chuộc xe cho vợ, mua thiết bị điện tử và tiếp tục đầu tư tiền ảo, đánh bạc online. Tín thừa nhận trước đó thua lỗ nên đem xe của vợ đi cầm cố, dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

