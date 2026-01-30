Khánh Hòa: Xử phạt tài xế xe buýt sử dụng điện thoại trong lúc lái xe

Chiều 30-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng CSGT đã xử lý 2 trường hợp tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp, phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của một số tài xế xe buýt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ 2 trường hợp vi phạm.

Hình ảnh tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Ảnh: CACC

Làm việc với Trạm CSGT Ninh Hòa (thuộc Phòng CSGT), 2 tài xế vi phạm gồm ông L.H.N. (sinh năm 1988), điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 79B-024.xx và ông N.T.A. (sinh năm 1996), điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 79B-025.xx, đã thừa nhận hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tài xế về hành vi “dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông” theo quy định tại Nghị định 168. Với lỗi vi phạm này, các tài xế bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

HIẾU GIANG