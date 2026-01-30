Pháp luật

An ninh - trật tự

Khánh Hòa: Xử phạt tài xế xe buýt sử dụng điện thoại trong lúc lái xe

SGGPO

Chiều 30-1, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phòng CSGT đã xử lý 2 trường hợp tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận hình ảnh do người dân cung cấp, phản ánh hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của một số tài xế xe buýt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, làm rõ 2 trường hợp vi phạm.

z7484208844734_22bbe3a332322b09c997a5e0317ad9eb.jpg
Hình ảnh tài xế xe buýt sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Ảnh: CACC

Làm việc với Trạm CSGT Ninh Hòa (thuộc Phòng CSGT), 2 tài xế vi phạm gồm ông L.H.N. (sinh năm 1988), điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 79B-024.xx và ông N.T.A. (sinh năm 1996), điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 79B-025.xx, đã thừa nhận hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 tài xế về hành vi “dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông” theo quy định tại Nghị định 168. Với lỗi vi phạm này, các tài xế bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

sử dụng điện thoại Công an tỉnh Khánh Hòa CSGT Khánh Hòa Nha Trang Ninh Hòa tài xế xe buýt xe buýt nghị định 168

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn