Sáng 10-12, Quốc hội đã thông qua 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội liên quan lĩnh vực giáo dục. Trong đó, Quốc hội chốt hơn 580.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về GD-ĐT giai đoạn 2026-2035.

Phiên họp sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT đã phân cấp rõ thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực.

Giám đốc Sở GD-ĐT được tuyển dụng, tiếp nhận và quyết định điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, thay đổi vị trí làm việc với trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc liên quan hai xã trở lên. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định các nội dung nhân sự thuộc phạm vi quản lý.

Nghị quyết bổ sung cơ chế tự chủ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học về vị trí việc làm, tuyển và hợp đồng chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài, đồng thời quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình.

Các đại biểu dự phiên họp, sáng 10-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Về phát triển chương trình giáo dục, nghị quyết quy định thống nhất sách giáo khoa và lộ trình cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho người học. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và đến năm 2030 hoàn thành cung cấp miễn phí, ưu tiên vùng khó khăn.

Nhà nước đảm bảo lộ trình miễn học phí và giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh tại giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; đồng thời mở rộng hợp tác với viện nghiên cứu, doanh nghiệp để phát triển chương trình gắn với thị trường lao động, khoa học và đổi mới sáng tạo.

Về hỗ trợ người học và đào tạo nhân lực trình độ cao, người học được tiếp cận tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và xem xét tăng nguồn vốn để đảm bảo thực hiện chính sách. Nghị quyết nêu rõ chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian theo cơ chế đặt hàng gắn với nhiệm vụ khoa học công nghệ, có học bổng và hỗ trợ sinh hoạt. Đồng thời, có cơ chế phát hiện, ươm tạo tài năng sớm cho lĩnh vực đặc thù như các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, đặt hàng đào tạo dài hạn và cho phép ký hợp đồng với nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên.

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035 nêu rõ, đến năm 2030, cả nước phấn đấu kiên cố hóa 100% phòng học, bảo đảm đủ nhà công vụ cho giáo viên tại các địa bàn khó khăn; 30% cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có thiết bị để triển khai thực hiện dạy và học một số môn bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó, đầu tư khoảng 30 trường cao đẳng để đào tạo ít nhất 20 ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội vùng và địa phương, có năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN…

Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước, thời gian thực hiện giai đoạn 2026-2035. Tổng các nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030 là 174.673 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 100.000 tỷ đồng (chiếm 57,25%); vốn ngân sách địa phương 45.101 tỷ đồng (chiếm 25,82%); vốn đối ứng của các trường đại học và cao đẳng khoảng 20.429 tỷ đồng (chiếm 11,7%)...

Giai đoạn 2031-2035, căn cứ kết quả thực hiện của chương trình giai đoạn 2026-2030, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn lực thực hiện chương trình giai đoạn 2031-2035.

Tổng các nguồn lực huy động để thực hiện toàn bộ chương trình giai đoạn 2026-2035 dự kiến hơn 580.000 tỷ đồng.

PHAN THẢO