Bắt nhóm núp bóng công ty công nghệ tiếp tay cho trang cờ bạc

Không còn là các ổ nhóm hoạt động lén lút, tội phạm công nghệ cao nay núp bóng doanh nghiệp truyền thông, tổ chức SEO chuyên nghiệp để đẩy các trang web cờ bạc trái phép lên thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm.

Sáng 2-6, Công an TP Hà Nội thông tin về đường dây núp bóng công ty công nghệ để điều hành hoạt động tiếp tay cho các trang cờ bạc trực tuyến, thu lợi hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đường dây này do Phạm Ngọc Mạnh, sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, điều hành.

Đối tượng Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú tại Hà Nội).

Theo cơ quan công an, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh làm giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên internet. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Thay vì cung cấp dịch vụ SEO, tức tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, cho các doanh nghiệp hợp pháp, công ty này tập trung xây dựng hệ thống backlink và bài viết quảng bá để dẫn dắt người dùng vào các website cờ bạc.

Các đối tượng vận hành mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, IT, chăm sóc khách hàng và SEO. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này đã tiếp tay cho 22 website cờ bạc tiếng Việt, thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỷ đồng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Phạm Ngọc Mạnh không nhận thanh toán qua các tài khoản ngân hàng thông thường mà sử dụng 41 ví điện tử tiền số để nhận thanh toán từ khách hàng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội.

