Khởi tố 4 cán bộ kiểm lâm tiếp tay buôn động vật hoang dã trái phép

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã quy mô lớn; bóc gỡ mạng lưới móc nối với cán bộ kiểm lâm ở nhiều địa phương để lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản.

Theo hồ sơ vụ án, qua rà soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ trên đường Thống Nhất, phường Tam Thắng do Trương Thị Kim Hà (sinh năm 1978) làm chủ có biểu hiện nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 7-5-2026, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở này. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Lời, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Vũng Tàu, thành viên đoàn kiểm tra đã điện thoại báo trước cho Hà để tẩu tán tang vật nhằm đối phó. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện 433 cá thể động vật hoang dã (430 cá thể chim, 3 cá thể bò sát) được cất giấu tại một kho hàng cách đó 20m.

Kết quả giám định cho thấy có 73 cá thể thuộc Danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB; 360 cá thể là động vật hoang dã thông thường. Tất cả số động vật trên đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trương Thị Kim Hà và tang vật

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận đã thu mua động vật không rõ nguồn gốc từ nhiều nơi để bán kiếm lời. Để hợp thức hóa, Hà đặt mua các bảng kê lâm sản từ Nguyễn Hạnh Phúc (sinh năm 1985; ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời, Hà nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cấp phép trái quy định.

Mở rộng điều tra, PC03, Công an TPHCM xác minh, điều tra làm rõ thêm 8 đối tượng liên quan trong việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, mua bán bảng kê lâm sản và tiếp tay cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép.

Cụ thể, tại TP Đà Nẵng, 2 cán bộ kiểm lâm là Nguyễn Văn Xuân và Phùng Bá Thắng đã ký xác nhận khống vào Biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản cho Phan Dương Khánh Ly - chủ cơ sở nuôi chim ở TP Đà Nẵng. Tại TP Hải Phòng, cán bộ kiểm lâm Mạc Đỗ Kiên giải quyết hồ sơ xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho Vũ Thế Nam - chủ cơ sở nuôi chim ở TP Hải Phòng.

Trương Thị Kim Hà và Nguyễn Văn Lời tại cơ quan công an

Sau khi có bộ hồ sơ "sạch", các đối tượng Ly và Nam bán lại cho Nguyễn Hạnh Phúc, rồi Phúc cung cấp cho Hà để đối phó với cơ quan chức năng.

Tính đến ngày 29-5-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã khởi tố các tội danh: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; khởi tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm để điều tra, xử lý về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

