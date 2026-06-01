Hoãn xét xử nhóm cộng tác viên trật tự đô thị nhận hối lộ 518 triệu đồng

Ngày 1-6, TAND TPHCM đã hoãn phiên xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (41 tuổi, cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão - phường Bến Thành, TPHCM) và các bị cáo là cộng tác viên của Tổ trật tự đô thị, gồm: Nguyễn Thanh Tùng, Đỗ Khắc Anh Khang, Lương Quốc Huy Hoàng, Nguyễn Minh Tuấn về tội nhận hối lộ.

HĐXX đã hoãn phiên tòa do một bị cáo tại ngoại vắng mặt vì lý do sức khỏe. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 30-6.

Một số bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trước đây (nay thuộc phường Bến Thành, TPHCM) có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND phường thực hiện việc kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lòng lề đường và vệ sinh môi trường.

Từ tháng 4-2023, bị cáo Nguyễn Tiến Mãi với chức danh Tổ phó được giao nhiệm vụ phụ trách và điều hành trực tiếp hoạt động của Tổ. Bị cáo Mãi phân công công tác của các thành viên trong Tổ theo hình thức chia ca và luân phiên thay đổi ca theo tuần, mỗi ca gồm 3 thành viên.

Khi phát hiện trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, Tổ công tác đã kiểm tra. Đối với các hộ kinh doanh, buôn bán, cửa hàng trên các tuyến đường thì tổ kiểm tra, yêu cầu cung cấp các giấy tờ liên quan việc hàng hóa, phương tiện, các nội dung có dấu hiệu vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường.

Ngày 15-12-2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (trước đây) tiếp nhận tố giác tội phạm của bà B.T.C về việc bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, cộng tác viên Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão) yêu cầu bà phải nộp tiền định kỳ hàng tháng để không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự lòng, lề đường.

Tối cùng ngày, Công an quận 1 (trước đây) bắt quả tang Tùng có hành vi nhận số tiền 750.000 đồng từ bà B.T.C. Mở rộng điều tra, CQĐT tiếp nhận đơn tố giác của 32 cá nhân khác về hành vi tương tự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và các lời khai, cơ quan điều tra đã triệu tập các bị cáo liên quan gồm Nguyễn Tiến Mãi, Đỗ Khắc Anh Khang, Lương Quốc Huy Hoàng và Nguyễn Minh Tuấn để làm rõ vai trò đồng phạm.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2023, bị cáo Mãi đã chỉ đạo các thành viên trong Tổ Trật tự đô thị thực hiện hành vi nhận hối lộ của các hộ kinh doanh để bỏ qua việc kiểm tra, xử lý vi phạm. Theo cáo buộc, các bị cáo đã nhận 518 triệu đồng của các hộ kinh doanh nhằm mục đích không xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự lòng, lề đường.

BÌNH AN