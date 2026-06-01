Dừng một nhịp trước khi chia sẻ

Gần đây, bức ảnh chụp lúa phơi ngoài sân bị “nổ thành bỏng ngô” được một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo lượt tương tác chỉ sau vài giờ, kéo theo không ít bình luận lo lắng, hoảng sợ về tình hình nắng nóng hiện tại.

Ngay sau đó, hình ảnh này đã được người đăng tải thừa nhận là tạo ra bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI). Câu chuyện này một lần nữa đặt ra nỗi lo những nội dung do AI tạo ra đang ngày càng len lỏi vào sâu trong đời sống hàng ngày.

Thời gian qua, không gian mạng đã chứng kiến hàng loạt vụ việc có tính chất tương tự: từ những hình ảnh, video AI khuếch trương thiệt hại trong đợt mưa lũ miền Trung cuối năm 2025, đến bức ảnh AI mô tả cảnh người đàn ông ngất xỉu tại cây xăng hồi tháng 4 năm nay giữa lúc giá nhiên liệu biến động, hay ảnh AI giả mạo 2 nạn nhân trong vụ cháy ô tô tại Đà Nẵng đầu tháng 5. Đáng lo là, không ít người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng chia sẻ trước khi đặt câu hỏi về tính xác thực, có trường hợp con số chia sẻ lên tới hàng trăm ngàn lượt, khiến thông tin giả mạo “câu view” càng có điều kiện thuận lợi để lan truyền rộng rãi.

Hiện các công cụ AI đã dần trở thành phương tiện phổ thông và dễ tiếp cận, người dùng không có kỹ năng, kỹ thuật cũng có thể tạo ra hình ảnh, video tinh xảo chỉ với vài câu lệnh. Đồng thời, thuật toán của các nền tảng mạng xã hội từ lâu đã được tối ưu cho mục tiêu giữ chân người dùng, vốn luôn ưu ái những nội dung gây xúc động mạnh, tò mò hoặc phẫn nộ. Sự cộng hưởng ấy khiến những tin giật gân hiện lên trang chủ nhiều hơn, được nhiều người quan tâm và nhấn nút chia sẻ khi chưa có sự xác thực.

Giữa thời thông tin số, việc kiểm soát thông tin không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà mỗi người dùng mạng xã hội cần tự ý thức, để hình thành một phản xạ cần thiết khi theo dõi và tiếp nhận nguồn thông tin khổng lồ trên mạng. Thận trọng và tỉnh táo, sự ý thức của mỗi cá nhân sẽ góp phần làm giảm bớt các tin giả mạo “mọc lên” ồ ạt trên mạng. Việc kiểm chứng nội dung trước khi quyết định chia sẻ, vì vậy, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

LAN VY