Bắt nữ nhân viên tham ô hàng tỷ đồng

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Bình), để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: CATĐN
Theo đó, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí, địa chỉ ở khu phố Long Điền 2, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 16-4, công ty giao cho Kim Anh 350 bao hạt điều với tổng trọng lượng 15 tấn, giá trị hơn 2,8 tỷ đồng để chuyển đến cơ sở xử lý bắn size, bắn màu.

Kim Anh đã chiếm đoạt toàn bộ số hạt điều mang đi thế chấp với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Phát hiện sự việc, công ty nhiều lần yêu cầu trả lại hàng nhưng Kim Anh chỉ hứa hẹn. Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo, nhiều lần tạm ứng tiền công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền 5,8 tỷ đồng và chiếm đoạt hết.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

PHÚ NGÂN

