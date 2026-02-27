Vụ lật tàu làm 6 người chết trên hồ Thác Bà: Khởi tố thêm lái tàu chở đá

Sau khi khởi tố lái tàu chở khách, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi tố lái tàu chở đá để điều tra tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Sáng 27-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thâm, lái tàu chở đá (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bị can Nguyễn Văn Thâm

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21-2, Nguyễn Văn Thâm được Công ty cổ phần Khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyễn Mạnh C. điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên hồ Thác Bà, di chuyển về bến của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Thâm đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, nhưng không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Tàu chở đá gây tai nạn

Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, khi tàu đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện phía trước có một phương tiện di chuyển ngược chiều là tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú tại thôn Suối Hốc, xã Cảm Nhân) điều khiển.

Hai bên đã điều khiển phương tiện để tránh nhau, tuy nhiên do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu chở khách đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá, khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG