TPHCM: Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả

Hơn 23.000 bao bì giả cùng hơn 4 tấn bột ngọt không rõ nguồn gốc bị nhóm đối tượng phù phép thành hàng thương hiệu để tung ra thị trường TPHCM từ đầu năm 2026 đến nay.

Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng, gồm: Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

​Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế tuần tra tại khu vực đường Cầu Kinh (phường Tân Tạo) đã phát hiện Thạch Hiểu vận chuyển nhiều thùng carton có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và thừa nhận toàn bộ số hàng trên là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

​Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức mua bao bì giả để cung cấp cho Thạch Hiểu đóng gói thành phẩm. Trong khi đó, Dương Thị Yến Xuân đóng vai trò trợ thủ, chuyên trách việc cất giấu, giao nhận bao bì và quản lý nguồn tiền từ hoạt động phi pháp này.

Hiện trường và tang vật vụ án

​Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, công an thu giữ: ​305 gói bột ngọt giả thành phẩm; hơn 23.000 bao bì giả các loại cùng 70kg bột ngọt nguyên liệu; cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết.

​Theo lời khai ban đầu, từ tháng 1-2026, nhóm này mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc rồi sang chiết vào bao bì giả để bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố. Ước tính, các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ trót lọt hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

MẠNH THẮNG