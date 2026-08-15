Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo dạy thể dục sát hại nữ đồng nghiệp

SGGPO

Sáng 15-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh) để điều tra về hành vi "Giết người".

Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo dạy thể dục sát hại nữ đồng nghiệp

Nạn nhân là chị L.T.M.D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận trình báo chị D. mất tích và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ea Wy điều tra, xác minh. Kết quả xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, Lĩnh phát sinh quan hệ tình cảm với chị D. Lĩnh đã có vợ và hai con, chị D. đã ly hôn từ tháng 3-2026 và đang nuôi hai con gái.

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Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh

Khoảng 21 giờ ngày 10-8, sau khi dự buổi liên hoan tại trường, Lĩnh đến phòng của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, tranh luận và Lĩnh dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Lĩnh đốt quần áo, chăn, gối trong phòng nhằm xóa dấu vết. Sau đó, Lĩnh đưa thi thể chị D. đến rẫy cà phê của mình tại thôn 13, xã Ea Đrăng chôn giấu.

Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở Km92, xã Ea Đrăng, cách nơi nạn nhân ở khoảng 20km.

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hồng Lĩnh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

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MAI CƯỜNG

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