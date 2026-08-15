Triệt phá đường dây núp bóng spa điều trị xương khớp, lừa đảo gần 300 người

Cơ quan An ninh điều tra đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện cơ sở “Phúc Tâm 8” (ở đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An), đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng có nhiều biểu hiện tổ chức tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép.

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Vi Văn Đông. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Qua điều tra xác định, Vi Văn Đông (sinh năm 2000, trú xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An) từng làm kỹ thuật viên xoa bóp, nhận thấy lợi nhuận lớn từ hoạt động khám, chữa bệnh nên cấu kết với Vũ Thị Hà (sinh năm 1986, trú xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để tổ chức hoạt động điều trị xương khớp trái phép. Do không đủ điều kiện hành nghề, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi.

Phạm Bá Tài (sinh năm 1991, trú tỉnh Lào Cai) được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh nhằm che giấu vai trò của các đối tượng cầm đầu. Đồng thời, các đối tượng tuyển dụng 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên.

Trong đường dây này, Đông trực tiếp đầu tư cơ sở vật chất, quản lý nguồn tài chính, chỉ đạo hoạt động chuyên môn và tổ chức quảng cáo. Hà phụ trách tuyển dụng, đào tạo nhân viên, xây dựng kịch bản tư vấn và điều hành hoạt động.

Bên ngoài cơ sở Phúc Tâm 8

Để thu hút khách hàng, nhóm này quảng cáo trên mạng xã hội, dựng hình ảnh giả về đội ngũ y, bác sĩ, trang thiết bị và công nghệ điều trị xương khớp. Các đối tượng quảng cáo phương pháp “sóng cao tần”, cam kết “không mổ - không tiêm - không đau”,... điều trị dứt điểm đến 95%. Khi khách hàng liên hệ, nhân viên sẽ tư vấn và mời khách hàng đến cơ sở “Phúc Tâm 8”. Tại đây, nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để tư vấn, giới thiệu các gói điều trị giá từ 3-30 triệu đồng.

Trong quá trình điều trị, nhân viên tư vấn tiếp tục giả danh bác sĩ, giới thiệu phương pháp “tiêm nano canxi” với giá 5-10 triệu đồng/mũi. Có trường hợp khách hàng đã mua các gói điều trị lên đến 57 triệu đồng. Thực tế, các đối tượng không điều trị như quảng cáo mà chỉ “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác người bệnh đang được điều trị chuyên sâu.

Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài tại cơ quan công an. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo quy trình khép kín, các nhân viên sử dụng tên giả, giao tiếp nội bộ thông qua các nhóm Telegram, không biết danh tính thật của nhau.

Các thiết bị được sử dụng tại cơ sở chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên sàn thương mại điện tử, không có chức năng khám, chữa bệnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng còn đặt mua 10 giấy chứng nhận đào tạo cho nhân viên.

Lực lượng chức năng khám xét cơ sở “Phúc Tâm 8”

Sau khi trừ các khoản chi phí, Đông được hưởng 70%, Hà hưởng 30%. Đến khi Đông thu hồi đủ số tiền vốn đã bỏ ra để đầu tư cơ sở, lợi nhuận sẽ được chia đều. Tài được trả tiền công từ 8-10 triệu đồng/tháng.

Từ tháng 3-2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo gần 300 người tại nhiều tỉnh thành, chủ yếu là người cao tuổi; trong đó có nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng, riêng tài khoản của Vi Văn Đông có tổng giao dịch hơn 9 tỷ đồng.

Cơ quan công an lấy lời khai Vũ Thị Hà. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Vi Văn Đông, Vũ Thị Hà và Phạm Bá Tài về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8”, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, sản phẩm cùng các tang vật liên quan. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo: Những cá nhân là bị hại hoặc có liên quan đến hoạt động của cơ sở “Phúc Tâm 8” đề nghị liên hệ cán bộ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An hoặc đến trụ sở đơn vị tại số 1099, Đại lộ Lê Nin (khối Nghi Phú 7, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ điều tra.

DƯƠNG QUANG - VĂN HẬU