Khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 6 bị can liên quan vụ lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng xảy ra tại Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 15 người.

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Ngày 15-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã làm rõ thêm hành vi của một số doanh nghiệp, cá nhân đặt làm và sử dụng phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng giả để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình. Qua đó, khởi tố thêm 6 bị can.

Trước đó, ngày 15-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, trong đó tạm giam 5 bị can về các hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định, ngoài các bị can đã bị khởi tố, một số doanh nghiệp, cá nhân đã liên hệ với Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung để lập khống phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu, nhằm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công các công trình.

Cụ thể, đầu năm 2025, Vũ Mai Trung, Giám đốc và Lê Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty CP Giao thông Thạch Thành, đã liên hệ với Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung đặt làm khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu để hoàn thiện hồ sơ hoàn công.

Tại Công ty TNHH Tân Nam Thành, Mai Văn Dũng, Trưởng phòng Kỹ thuật và Phạm Bá Tuấn, nhân viên kỹ thuật, đã liên hệ với Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm, sau đó sử dụng các hồ sơ này hoàn thiện hồ sơ hoàn công gửi chủ đầu tư.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng liên quan: Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Tại Công ty Địa ốc Trường Sơn, từ năm 2025 đến 2026, Phạm Hữu Khải, Giám đốc công ty đã liên hệ với Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung để lập khống hồ sơ thí nghiệm phục vụ hoàn thiện hồ sơ hoàn công một số công trình nhà ở. Theo yêu cầu của Khải, La Đức Long, nhân viên Công ty CP Xây dựng và thí nghiệm công trình miền Trung, đã trực tiếp lập khống 105 phiếu kết quả thí nghiệm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 6 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong đó, Mai Văn Dũng, Phạm Bá Tuấn, Vũ Mai Trung và Lê Văn Trung bị khởi tố về hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự; Phạm Hữu Khải theo khoản 2 Điều 341; La Đức Long về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3 Điều 341.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

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DƯƠNG QUANG - THANH TUẤN