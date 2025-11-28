Thuê ô tô, gắn biển số giả để trộm chó

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 2 người, tiếp tục truy xét 1 đối tượng liên quan đến vụ sử dụng ô tô trộm chó tại Tây Ninh và Đồng Tháp.

Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ Nguyễn Quốc Khánh (33 tuổi, quê Đồng Tháp) và Trần Văn Tuấn Tài (30 tuổi, quê Vĩnh Long); truy xét Nguyễn Minh Trung (44 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 24-11, trên địa bàn xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh xuất hiện nhóm người đi xe ô tô, sử dụng súng xung điện để bắn trộm chó. Hành vi này bị người dân phát hiện và camera an ninh ghi lại.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an xã Thuận Mỹ phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh rà soát, truy xét nghi phạm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức xác định, nhóm đối tượng thuê xe, gắn biển số giả để thực hiện các vụ trộm chó trên địa bàn nhiều xã của tỉnh Tây Ninh và xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Camera ghi lại ô tô gắn biển số giả trộm chó

Qua truy xét, ngày 26-11, Công an xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh mời Trần Văn Tuấn Tài để phục vụ điều tra. Qua đó, đối tượng khai nhận hành vi thuê xe cùng đồng bọn trộm cắp tài sản.

Đến ngày 27-11, đối tượng Nguyễn Quốc Khánh được gia đình vận động đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, Khánh và Tài khai cùng với Trung thuê xe tại Đồng Tháp rồi lắp biển số giả. Trong đêm 24, rạng sáng 25-11, nhóm đối tượng chạy xe từ Đồng Tháp về Tây Ninh, qua các khu vực xã có đường nông thôn vắng vẻ thì dừng lại để bắn trộm chó. Chỉ trong vài tiếng, Khánh và đồng bọn bắn hạ 13 con và đem bán được 12 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

QUANG VINH