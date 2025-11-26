Lạng Sơn: Tạm giữ khẩn cấp tài xế trong vụ va chạm làm 4 người chết

Tối 26-11, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe ô tô con làm 4 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, lúc 12 giờ 48 phút cùng ngày, tại Km42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, xe đầu kéo do ông Phạm Văn Dũng (sinh năm 1981, trú xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, va chạm với xe ô tô BKS 19A-483.13 do ông Lại Quang Nhân (sinh năm 1993, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương (đều trên ô tô, đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Ngay sau sự việc, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cùng đoàn công tác của UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường chỉ đạo bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

GIA KHÁNH